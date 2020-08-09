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Лукашенко: Если кто-то ждет, что у нас испортились отношения с Россией, заблуждаетесь

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Беларуси выбирают президента страны. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, в том числе и действующий глава государства.

Александр Лукашенко проголосовал на участке в Белорусском государственном университете физической культуры. Глава государства заполнил бюллетень и опустил его в урну. После этого действующий президент вышел на улицу и пообщался с журналистами. Ответил Александр Лукашенко и на вопрос об отношениях с Россией.

«Если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решения, и никакие средства массовой информации, Вагнеры и прочие на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть наших разговоров с президентом России», – сказал Лукашенко.

Лукашенко: Если кто-то ждет, что у нас испортились отношения с Россией, заблуждаетесь



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Александр Лукашенко проголосовал на участке в Белорусском государственном университете физической культуры.
 
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