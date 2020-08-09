Вадим Ипатов: Ждем, что люди проявят активность, придут на избирательные участки и отдадут свой голос

Источник материала: ОНТ

За ходом голосования корреспонденты ОНТ продолжают следить в Центризбиркоме. Именно туда поступает информация со всех избирательных участков страны.

Надо понимать, что на обработку данных нужно время, так что мы располагаем цифрами явки по состоянию на 10:00. Согласитесь, немало! О цифрах и не только поговорим с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Вадимом Ипатовым.

Подробности смотрите в видеоинформации:





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