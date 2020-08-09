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Явка избирателей на президентских выборах на 14.00 составила 65,19%
09.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Явка избирателей на президентских выборах на 14.00 составила 65,19%. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
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Явка избирателей на президентских выборах на 14.00 составила 65,19%. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, передает...
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