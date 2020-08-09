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В Армении белорусы голосуют на выборах президента, соблюдая эпидемиологические меры

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Армении на учете в консульском отделе состоят около 30 граждан Беларуси. Между странами безвизовый режим, белорусы часто приезжают в Армению на учебу или работу, поэтому вставать на учет им необязательно. Как день голосования проходит в Ереване, расскажет корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчан.

Единственный в Армении избирательный участок открыт в здании посольства Беларуси. Он начал работу в 8:00 и закроется в 20.00 по местному времени. В Армении продолжается режим ЧП, поэтому работа организована так, чтобы у избирателей была возможность сохранять безопасную дистанцию.

«В числе мер – обязательный масочный режим для избирателей, дезинфекция помещений, использование антисептических средств и избежание скопления людей. Мы все это организовали в рабочем порядке и все соблюдаем. Поэтому карантинные меры, пандемия на сам процесс голосования белорусских граждан в Армении существенным образом не повлияли», – заявил председатель участковой комиссии посольства Беларуси в Армении Вячеслав Лысуха.

В Армении белорусы голосуют на выборах президента, соблюдая эпидемиологические меры



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Единственный в Армении избирательный участок открыт в здании посольства Беларуси. Он начал работу в 8:00 и закроется в 20.00 по местному времени.
 
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