ЦИК: Явка на выборах президента Беларуси к 14:00 составила 65,19%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По данным Центризбиркома, явка на выборы президента Беларуси на 14:00 составила 65,19%. В Минске проголосовали 52,03% избирателей, в Брестской области – 63,05%, в Витебской – 67,35%, в Гомельской – 75,83%, в Гродненской – 65,75%, Минской – 64,21%, в Могилевская – 72,57%.



