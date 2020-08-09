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ЦИК: Явка на выборах президента Беларуси к 14:00 составила 65,19%
09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По данным Центризбиркома, явка на выборы президента Беларуси на 14:00 составила 65,19%. В Минске проголосовали 52,03% избирателей, в Брестской области – 63,05%, в Витебской – 67,35%, в Гомельской – 75,83%, в Гродненской – 65,75%, Минской – 64,21%, в Могилевская – 72,57%.
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В Минске проголосовали 52,03% избирателей.
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