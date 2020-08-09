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Александр Лукашенко: вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то? Не будет этого

09.08.2020 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Зашел разговор и о диалоге Президента с оппонентами власти. Глава государства к нему готов. Никто никаких репрессий в отношении сторонников альтернативных кандидатов не предпринимал и предпринимать не будет – заявил Президент. Но на провокации ответ будет соответствующий. 

Александр Лукашенко: вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то? Не будет этого

Ульяна Бобоед, tut.by:
Выборы завтра закончатся, а нам жить всем дальше. За время выборов, избирательной кампании, весну-лето 2020 года мы увидели очень серьезные протестные настроения в стране, очень много людей заявили, что они хотят участвовать в общественно-политической жизни, хотят влиять на эту жизнь, хотят перемен. Что власть может предложить этим людям, кроме увольнений, суток, арестов? 

Александр Лукашенко: вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то? Не будет этого

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, скажем так, я тоже это вижу – соответствующее отношение. А если вы провоцируете – получите то же самое в ответ. Что не так? Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, сейчас меньше) и ждете, что перед вами я или кто-то станет на колени и будет целовать колени и целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Поэтому вы должны это четко представлять. Ведите себя по закону. Будете вести по закону, и у нас претензий к вам не будет. Я как-то грубо сказал, по-мужски. Обижаетесь, что вот ОМОН кого-то взял, обидел и так далее. Неужели вы не понимаете, что почти все ваши сторонники. Вы же мордобоя хотели.

Ну не вы лично, а те, кто за вами стояли. Что вы головой машете. У меня информации достаточно. Вы хотели мордобоя. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я  не защитил, в том числе вас и вашу семью. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, поверьте, я создам вам все условия для того, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться даже в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать – вы получите от меня мгновенный ответ, это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?

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Новости Беларуси. Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе...
 
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