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Александр Лукашенко: вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то? Не будет этого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Зашел разговор и о диалоге Президента с оппонентами власти. Глава государства к нему готов. Никто никаких репрессий в отношении сторонников альтернативных кандидатов не предпринимал и предпринимать не будет – заявил Президент. Но на провокации ответ будет соответствующий.
Ульяна Бобоед, tut.by:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну не вы лично, а те, кто за вами стояли. Что вы головой машете. У меня информации достаточно. Вы хотели мордобоя. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я не защитил, в том числе вас и вашу семью. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, поверьте, я создам вам все условия для того, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться даже в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать – вы получите от меня мгновенный ответ, это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе...
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