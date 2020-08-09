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Гигин: явка на выборах может составить порядка 90%
Источник материала: ОНТ
Явка избирателей на текущих президентских выборах может составить порядка 90%. Такое мнение БЕЛТА
Фото: БЕЛТА
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Явка избирателей на текущих президентских выборах может составить порядка 90%. Такое мнение БЕЛТА высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ,...
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