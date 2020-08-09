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Лукашенко: Никаких репрессий не принимал и принимать не буду

09.08.2020 16:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никаких репрессий в отношении сторонников альтернативных кандидатов не предпринимал и предпринимать не будет, а вся информация о подобных случаях – фейки.

"Исполняйте закон. И исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон! Будете нарушать, будем отвечать. И то мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что ему лично не выгодно какое-либо давление на оппонентов.

"Мне не выгодно никакое давление сейчас. Потому что это все во время. Какое давление? Никакого давления нет. Вы поймите, если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит, - я отвечу. Поэтому я боюсь, чтобы хотя бы дожить до завтрашнего утра и ни один волос с их головы не упал", - сказал глава государства.

Президент призвал сначала тщательно разобраться в каждом конкретном случае, кто кого задерживал, и каковы на то причины. Он подчеркнул, что произвольные задержания без законных на то оснований были бы ему только во вред.

"Это мне не надо. Это во вред. Все это фейки или же надумано", - отметил Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никаких репрессий в отношении сторонников альтернативных кандидатов не предпринимал и предпринимать не будет,...
 
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