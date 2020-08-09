|
Ермошина: Когда под лозунгом демократии пытаются навязать нечто вредное и уродующее избирательную кампанию, стыдно за этих людей
Источник материала: ОНТ
Как цифры явки оценивают в ЦИКе и как в целом обстановка в избирательном штабе страны?
Хоть до кульминации этого дня ещё далеко, можно смело говорить, что мы на пике. Эти дневные часы обычно самые активные в плане голосования. Хотя с учётом лета и дачного сезона могут быть всплески и под занавес. Кстати, на прошлых президентских выборах пять лет назад явка превысила 87%! Превзойти этот показатель крайне сложно. Но не будем загадывать.
Глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказывает о цифрах явки, а также отвечает на вопросы, можно ли заполнять бюллетень вне кабинки и будет ли вечером введен пропускной режим.
Подробности смотрите в видеоинформации:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ермошина: Когда под лозунгом демократии пытаются навязать нечто вредное и уродующее избирательную кампанию, стыдно за этих людей
Как цифры явки оценивают в ЦИКе и как в целом обстановка в избирательном штабе страны? Хоть до кульминации этого дня ещё далеко, можно смело говорить, что мы на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)