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Ермошина: Когда под лозунгом демократии пытаются навязать нечто вредное и уродующее избирательную кампанию, стыдно за этих людей

09.08.2020 15:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ермошина: Когда под лозунгом демократии пытаются навязать нечто вредное и уродующее избирательную кампанию, стыдно за этих людей

Как цифры явки оценивают в ЦИКе и как в целом обстановка в избирательном штабе страны? 

Хоть до кульминации этого дня ещё далеко, можно смело говорить, что мы на пике. Эти дневные часы обычно самые активные в плане голосования. Хотя с учётом лета и дачного сезона могут быть всплески и под занавес. Кстати, на прошлых президентских выборах пять лет назад явка превысила 87%! Превзойти этот показатель крайне сложно. Но не будем загадывать. 

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказывает о цифрах явки, а также отвечает на вопросы, можно ли заполнять бюллетень вне кабинки и будет ли вечером введен пропускной режим.

Подробности смотрите в видеоинформации:


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Как цифры явки оценивают в ЦИКе и как в целом обстановка в избирательном штабе страны?  Хоть до кульминации этого дня ещё далеко, можно смело говорить, что мы на...
 
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