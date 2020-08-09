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Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины
09.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На выборах Президента проголосовать на дому пожелали 130 сельчан. Это пятая часть всех зарегистрированных на участке. Поэтому сразу после открытия члены комиссии с урной отправились по трем маршрутам. Самая дальняя деревня — 15 км от агрогородка Конвелишки. Но выездные бригады быстро справились, а за время их отсутствия участковая комиссия сформировала из адресатов еще и четвертый маршрут. Посетили и самую почтенную избирательницу — 95-летнюю Гелену Малиновскую.
С транспортом для выездной работы помог КСУП «Элит-агро Больтиники». Предлагали свою помощь УП « ГМК-Агро» и РПБ «Гайтюнишки».
— Наши избиратели-пенсионеры очень ждали нашего приезда, — рассказала по возвращении Татьяна Михалькевич. — Если бы не поторопились, стали бы беспокоиться и звонить на участок.
— Нет, наши защитные костюмы людей не испугали. Меня, почтальона, в любом виде узнают, — с улыбкой ответила на вопрос член комиссии Данута Малиновская. — Недавно пенсию досрочно выплачивала, а сегодня вот с урной для голосования в дома стучусь.
Председатель комиссии Тамара Аукштулевич рассказала, что в первые минуты открытия участка голосовать пришли механизаторы КСУП «Элит-Агро Больтиники». Почти двадцать человек побывало здесь перед выездом в поле. У аграриев сейчас жаркая пора, потому и торопились мужчины. Следующая волна избирателей ожидается после окончания службы в костеле, ближе к обеду. Как раз и концерт начался. «Канвелішскіх штукароу» зайдут послушать даже те, кто уже проголосовал.
В течение дня люди идут постепенно. У кого нет масок, тут же предлагают воспользоваться одноразовой. В помещени для голосования все оживились, когда вошла семья Венскевич. Объектом всеобщего внимания стала трехмесячная Ева, спокойно наблюдавшая за всем на руках у папы. Молодая семья в погожий день решила прогуляться вместе и выполнить свой гражданский долг.
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Конвелишский участок для голосования по количеству зарегистрированных избирателей относительно немногочисленный — в пределах 700 человек. Населенные пункты...
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