Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета



Конвелишский участок для голосования по количеству зарегистрированных избирателей относительно немногочисленный — в пределах 700 человек. Населенные пункты разрозненны, много хуторов и малонаселенных деревень. Эти географические особенности сельсовета комиссии всегда приходится брать во внимание, чтобы учесть интересы всех избирателей.







На выборах Президента проголосовать на дому пожелали 130 сельчан. Это пятая часть всех зарегистрированных на участке. Поэтому сразу после открытия члены комиссии с урной отправились по трем маршрутам. Самая дальняя деревня — 15 км от агрогородка Конвелишки. Но выездные бригады быстро справились, а за время их отсутствия участковая комиссия сформировала из адресатов еще и четвертый маршрут. Посетили и самую почтенную избирательницу — 95-летнюю Гелену Малиновскую.

С транспортом для выездной работы помог КСУП «Элит-агро Больтиники». Предлагали свою помощь УП « ГМК-Агро» и РПБ «Гайтюнишки».

— Наши избиратели-пенсионеры очень ждали нашего приезда, — рассказала по возвращении Татьяна Михалькевич. — Если бы не поторопились, стали бы беспокоиться и звонить на участок.

— Нет, наши защитные костюмы людей не испугали. Меня, почтальона, в любом виде узнают, — с улыбкой ответила на вопрос член комиссии Данута Малиновская. — Недавно пенсию досрочно выплачивала, а сегодня вот с урной для голосования в дома стучусь.











Председатель комиссии Тамара Аукштулевич рассказала, что в первые минуты открытия участка голосовать пришли механизаторы КСУП «Элит-Агро Больтиники». Почти двадцать человек побывало здесь перед выездом в поле. У аграриев сейчас жаркая пора, потому и торопились мужчины. Следующая волна избирателей ожидается после окончания службы в костеле, ближе к обеду. Как раз и концерт начался. «Канвелішскіх штукароу» зайдут послушать даже те, кто уже проголосовал.









В течение дня люди идут постепенно. У кого нет масок, тут же предлагают воспользоваться одноразовой. В помещени для голосования все оживились, когда вошла семья Венскевич. Объектом всеобщего внимания стала трехмесячная Ева, спокойно наблюдавшая за всем на руках у папы. Молодая семья в погожий день решила прогуляться вместе и выполнить свой гражданский долг.