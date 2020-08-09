ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины

09.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины
Конвелишский участок для голосования по количеству зарегистрированных избирателей относительно немногочисленный — в пределах 700 человек. Населенные пункты разрозненны, много хуторов и малонаселенных деревень. Эти географические особенности сельсовета комиссии всегда приходится брать во внимание, чтобы учесть интересы всех избирателей.

Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины
Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины

На выборах Президента проголосовать на дому пожелали 130 сельчан. Это пятая часть всех зарегистрированных на участке. Поэтому сразу после открытия члены комиссии с урной отправились по трем маршрутам. Самая дальняя деревня — 15 км от агрогородка Конвелишки. Но выездные бригады быстро справились, а за время их отсутствия участковая комиссия сформировала из адресатов еще и четвертый маршрут.  Посетили и самую почтенную избирательницу — 95-летнюю Гелену Малиновскую.

С транспортом для выездной работы помог КСУП «Элит-агро Больтиники». Предлагали свою помощь УП « ГМК-Агро» и РПБ «Гайтюнишки».  

— Наши избиратели-пенсионеры очень ждали нашего приезда, — рассказала по возвращении Татьяна Михалькевич. — Если бы не поторопились, стали бы беспокоиться и звонить на участок.  

— Нет, наши защитные костюмы  людей не испугали. Меня, почтальона, в любом виде узнают, — с улыбкой ответила на вопрос член комиссии Данута Малиновская. — Недавно пенсию досрочно выплачивала, а сегодня вот с урной для голосования в дома стучусь.

Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины
Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины
Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины
Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины

Председатель комиссии Тамара Аукштулевич рассказала, что в первые минуты открытия участка голосовать пришли механизаторы КСУП «Элит-Агро Больтиники». Почти двадцать человек побывало здесь перед выездом в поле. У аграриев сейчас жаркая пора, потому и торопились мужчины. Следующая волна избирателей ожидается после окончания службы в костеле, ближе к обеду. Как раз и концерт начался. «Канвелішскіх штукароу» зайдут послушать даже те, кто уже проголосовал.  

Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины
Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины
Как проходит голосование на отдаленных участках Вороновщины

В течение дня люди идут постепенно. У кого нет масок, тут же предлагают воспользоваться одноразовой. В помещени для голосования все оживились, когда вошла семья Венскевич. Объектом всеобщего внимания стала трехмесячная Ева, спокойно наблюдавшая за всем на руках у папы. Молодая семья в погожий день решила прогуляться вместе и выполнить свой гражданский долг.   

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конвелишский участок для голосования по количеству зарегистрированных избирателей относительно немногочисленный — в пределах 700 человек. Населенные пункты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Никаких репрессий не принимал и принимать не буду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика