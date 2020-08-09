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Александр Лукашенко о ситуации с диджеями в Минске: что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О мерах обеспечения общественного порядка не только в день выборов, но и до, и после него спрашивали Президента. Беседа выдалась настолько неформальной, что Президент отвечал на самые острые вопросы. Стирались даже границы субординации.
– Сітуацыя, калі затрымлівалі журналістаў. Выбачайце, але вы ў журналістыцы працавалі.
Александр Лукашенко:
– А вось, напрыклад, каля КДБ, калі была чарга, і іншыя.
Александр Лукашенко:
– Мы выконвалі сваю працу.
Александр Лукашенко:
– Асвятлялі падзею.
Александр Лукашенко:
– Ну мы ж не лезлі ў само КДБ, а побач жа можна.
Александр Лукашенко:
– Зараз сітуацыя, МУС апублікавала відэа, як затрымлівалі гэтых хлопцаў, дыджэяў, якія пусцілі песню «Перамен». На відэа бачна – карэктна падыйшлі міліцыянеры, карэктна сказалі «прайдзёмце». Хлопцы карэктна сказалі «добра, ідзем». Пра законнасць, можа, яна для ўсіх роўная павінна быць?
Александр Лукашенко:
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Александр Лукашенко о ситуации с диджеями в Минске: что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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