Кто-то пытался поджечь школу в Минске

"Неизвестные облили жидкостью окна в старом здании школы, они треснули, однако огонь на кабинеты не распространился. В этом году именно в этих двух кабинетах был проведен ремонт на средства, собранные благодаря оказанию платных услуг. На это было затрачено Br36 тыс.", - сообщила БелТА директор школы Ирина Карпович.





Испортили и памятник Ленину, который находится на территории школы. "Его облили синим цветом, хотя до этого он был выкрашен белой краской. Утром вызвали милицию, сейчас правоохранители ведут расследование", - прокомментировала директор.

Напомним, именно в школах находятся абсолютное большинство избирательных участков. Именно директора этих школы зачастую являются председателями участковых комиссий, а голоса считают их подчиненные - учителя.





По всей видимости, кто-то из местных избирателей решил, что там голоса были подсчитаны неверно.