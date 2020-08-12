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В НХЛ продолжаются матчи нокаут-раунда Кубка Стэнли

12.08.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В НХЛ продолжаются матчи нокаут-раунда Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи нокаут-раунда в Кубке Стэнли.

Интересный матч провели «Тампа» и «Коламбус». В основе время встречи победитель выявлен не был – счёт 2:2. А для завершения матча потребовалось целых пять овертаймов. Спустя 150 с половиной минут игрового времени точку в напряжённом поединке поставил форвард «Тампы» Брэйден Пойнт. А хоккеисты «Вегаса» обыграли «Чикаго» – 4:1, «Калгари» был сильнее «Далласа» – 3:2.

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В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи нокаут-раунда в Кубке Стэнли. Интересный матч провели «Тампа» и «Коламбус». В основе время встречи победитель...
 
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