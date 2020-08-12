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Гайдукевич: Я сторонник того, чтобы всем аккредитованным журналистам дали возможность работать нормально на таких событиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе
Петр Петровский, политический аналитик:
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:
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Гайдукевич: Я сторонник того, чтобы всем аккредитованным журналистам дали возможность работать нормально на таких событиях
Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в...
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