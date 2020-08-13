﻿ Представитель ГУВД Мингорисполкома о переполненных камерах на Окрестина: «Я там не была, не видела. И вы не были». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представитель ГУВД Мингорисполкома о переполненных камерах на Окрестина: «Я там не была, не видела. И вы не были»

13.08.2020 10:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На Окрестина дежурят сотни людей, которые хотят знать, где находятся их родственники, которых задержали на акциях протеста накануне. Люди, которых уже отпустили, рассказывали нам об условиях содержания в камерах: в небольших помещениях, рассчитанных на четверых, содержатся в несколько раз больше человек.

- Камера рассчитана на 4 человек, нас было 17. Кто-то спал на тумбочке, кто-то на полу, кто-то на столе. Места вообще не было. Нас не кормили, на всех была 1,5-литровая бутылка воды, - рассказывала Алеся.

С вопросами "КП" обратилась в пресс-службу ГУВД.

- Задержанные, которых уже отпустили, и их родственники рассказывают об условиях на Окрестина: в 4-местной камере находится по 40 человек. Им не дают воды, не передают лекарства. Можете ли вы это прокомментировать?

- Тут нужно, конечно, разбираться, - говорит официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Я знаю, что с учетом высокой наполняемости в настоящий момент отсутствует возможность передачи каких-либо посылок. Что же касается медикаментов, то там дежурят экипажи скорой помощи, там есть фельдшера, штатные сотрудники. Если человеку становится плохо, ему оказывают медицинскую помощь.

- А по поводу переполненных камер? Люди могут только стоять, потому что нет места.

- Я-то там не была, не видела. И вы не были там. Тут надо поразбираться, сколько там человек сейчас находится. Я услышала ваш вопрос.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Окрестина дежурят сотни людей, которые хотят знать, где находятся их родственники, которых задержали на акциях протеста накануне. Люди, которых уже отпустили,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Bentley модернизировала топ-версию кроссовера Bentayga
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика