﻿ Гомелько о протестах в Беларуси: «Какой-то геноцид. Довели народ… В форме уже даже не звери, а настоящие бандиты». 21.by
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Гомелько о протестах в Беларуси: «Какой-то геноцид. Довели народ… В форме уже даже не звери, а настоящие бандиты»

13.08.2020 10:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вратарь «Смолевичей» Артем Гомелько прокомментировал ситуацию с протестными акциями после выборов президента Беларуси.

«Я не политичный человек, но не могу не говорить о том, что происходит. Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН выбегает и бьет обычных людей, как зверей. На госканалах показывают полнейший бред. Люди разных возрастов пытаются мирно выходить в разных городах страны, хотят справедливых выборов. Нет никаких координаторов.

Бывает, что люди просто гуляют по городу, а их просто берут и забирают, как преступников. Самое печальное, что забирают даже детей, бьют просто так. Какой-то геноцид. Люди просто выходят на мирные митинги! Никого не оскорбляют, не пытаются никого грабить. Довели народ… И это самое печальное. В форме уже даже не звери, а настоящие бандиты», — сказал Гомелько.
 
 
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Вратарь «Смолевичей» Артем Гомелько прокомментировал ситуацию с протестными акциями после выборов президента Беларуси.
 
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