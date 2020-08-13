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Станюта ответила Лукашенко на фразу про овец

13.08.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная гимнастка Мелитина Станюта в сториз Инстаграм высказала свое мнение о протестах в Беларуси.

Станюта ответила Лукашенко на фразу про овец
Она подчеркнула, что акции протеста имеют подчеркнуто мирный характер: "Знаете, что отличает протесты в Беларуси от протестов в любой другой стране? За сутки тысячи митингующих не подожгли ни одной машины, не разбили ни одной витрины. Потому что белорусы не такие. Они вышли с мирными намерениями, они не хотят портить чье-то имущество, потому что знают ему цену. У них в руках только телефоны с горящими фонариками и неработающим интернетом. За это в них бросают свето-шумовые гранаты, стреляют и давят автозаками".

После этого спортсменка вспомнила слова Александра Лукашенко о том, что участников акций ведут, как овец.

"Может, мы и овцы, уважаемый А.Г., но тогда попробуйте нас просто честно пересчитать. Говорят, это помогает расслабиться", — язвительно добавила Станюта.
 
 
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Известная гимнастка Мелитина Станюта в сториз Инстаграм высказала свое мнение о протестах в Беларуси.
 
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