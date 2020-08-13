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Алексей Шпилевский: «До сих пор не верится, что есть враги своего собственного народа... Любимая Беларусь, держись»
Источник материала: Партизан
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский выразил поддержку белорусам.
«Я никому ничего плохого не желаю. Я только желаю некоторым людям однажды встретиться с самими собой». Мне до сих пор не верится, что есть враги своего собственного народа... Любимая Беларусь, держись и прости за них», – сказал Шпилевский.
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Алексей Шпилевский: «До сих пор не верится, что есть враги своего собственного народа... Любимая Беларусь, держись»
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский выразил поддержку белорусам.
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