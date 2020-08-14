Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили происходящие в Беларуси события

Источник материала: ОНТ

События в Беларуси всплывают в международной повестке. В частности, эта тема звучала в телефонном разговоре президентов России и Франции.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон нашли время поговорить о Беларуси где-то между пандемией, ситуацией в Ливане, и урегулированием конфликта на востоке Украины. Это, по меньшей мере, странно, учитывая, что и в России, и во Франции растут собственные протестные настроения. Тему волнений в Хабаровске (там вот уже месяц тысячи горожан выходят на улицы и требуют отставки исполняющего обязанности главы региона) политики почему-то решили не поднимать. Так же, как и неутихающие во Франции протесты «жёлтых жилетов» или вспыхивающие каждые выходные стихийные митинги в городах Европы, во время которых демонстранты выступают за отмену карантина и нападают на полицейских. Обратился к властям Беларуси и бывший президент Украины. Правда, политологи говорят, что к советам Петра Порошенко вряд ли стоит прислушиваться, припоминая политику времена его президентства, когда в Украине процветал олигархат и соседняя страна оказалась фактически расколота.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram