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На колени перед народом! Лукашенко заявил, что жив и никуда не уезжал и делает вид, что ничего не произошло

14.08.2020 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня заявил, что див и никуда не уезжал.



"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работуцитирует Лукашенко БелТА.


Александр Лукашенко констатировал, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы. 

"Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы - это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", - сказал Лукашенко

О возможных последствиях забастовок глава государства рассказал на конкретных примерах. В случае с "Беларуськалием", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде. 

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал Лукашенко.

Аналогично и в отношении работы машиностроительных предприятий, таких как МТЗ, МАЗ и другие. "Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", - уверяет Лукашенко

Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией. "И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте".

Правда, он почему-то не говорит, что за налоги этих людей и этих предприятий он строит себе дворцы, летает на самолетах с золотыми унитазами и содержит силовиков, которые за наш мирный протест и требование честных выборов готовы нас убивать.

Показательно и то, что после такой беспредельной жестокости, чинимой его головорезами против вышедших на улицы мирных безоружных людей, он вместо того, чтобы извиниться перед народом и покаяться, продолжает делать вид, что ничего не произошло.
 
 
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