Канада не признала победу Лукашенко и призвала провести новые выборы

Об этом в понедельник, 17 августа заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает

"Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси и призываем к свободным и справедливым выборам", - говорится в заявлении, которое Шампань обнародовал в своем Twitter.

Он добавил, что Канада призывает к проведению всеохопоного расследования Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.





"Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождения политзаключенных и честных выборов.









Как я заявлял оппозиционной кандидатке Светлане Тихановской во время телефонного звонка в субботу, Канада продолжит поддерживать белорусский народ, мы будем работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию и грубые действия против протестующих были привлечь к ответственности", - добавил Шампань.





Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси.





В среду состоится внеочередная встреча лидеров ЕС по ситуации в Беларуси.





Великобритания также заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.