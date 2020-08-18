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Птуин рассказал Меркель о своей позиции по происходящему в Беларуси

18.08.2020 16:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Во время беседы Меркель заявила, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом.

В пресс-службе Кремля подтверждают, что стороны обстоятельно рассмотрели ситуацию в Беларуси.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — сообщили там.

 
 
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Во время беседы Меркель заявила, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить...
 
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