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Птуин рассказал Меркель о своей позиции по происходящему в Беларуси
18.08.2020 16:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Во время беседы Меркель заявила, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом.
В пресс-службе Кремля подтверждают, что стороны обстоятельно рассмотрели ситуацию в Беларуси.
«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — сообщили там.
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Во время беседы Меркель заявила, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить...
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