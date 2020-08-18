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«В тренде». В Минске продается квартира, где почти все - белое
Источник материала: Tut.by
В центре Минска за 350 тысяч долларов продается квартира, где почти все — белое. Внимание на нее обратил телеграм-канал «
Квартира находится на четвертом этаже в панельной десятиэтажке 2010 года постройки на улице Шорной, 20. Площадь — 120 квадратных метров. Вот как выглядит это жилье:
Квартира стоит 350 тысяч долларов (по 2917 долларов за квадратный метр).
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Квартира расположена в панельной десятиэтажке.
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