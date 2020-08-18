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«В тренде». В Минске продается квартира, где почти все - белое

18.08.2020 16:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Минска за 350 тысяч долларов продается квартира, где почти все — белое. Внимание на нее обратил телеграм-канал «Будни риелтора». Смотрите, как она выглядит.


Квартира находится на четвертом этаже в панельной десятиэтажке 2010 года постройки на улице Шорной, 20. Площадь — 120 квадратных метров. Вот как выглядит это жилье:









— Белое в тренде. Эх, еще бы какой-нибудь красный логотип агентства посередине фото разместить — и вообще бы в духе времени были, — пишет автор телеграм-канала.

Квартира стоит 350 тысяч долларов (по 2917 долларов за квадратный метр).

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Теги: Минск
 
 
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Квартира расположена в панельной десятиэтажке.
 
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