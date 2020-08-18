«В тренде». В Минске продается квартира, где почти все - белое

Источник материала: Tut.by

В центре Минска за 350 тысяч долларов продается квартира, где почти все — белое. Внимание на нее обратил телеграм-канал « Будни риелтора ». Смотрите, как она выглядит.





Квартира находится на четвертом этаже в панельной десятиэтажке 2010 года постройки на улице Шорной, 20. Площадь — 120 квадратных метров. Вот как выглядит это жилье:





























— Белое в тренде. Эх, еще бы какой-нибудь красный логотип агентства посередине фото разместить — и вообще бы в духе времени были, — пишет автор телеграм-канала.

Квартира стоит 350 тысяч долларов (по 2917 долларов за квадратный метр).