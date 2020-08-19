Советы адвоката. Повторяем инструкцию для тех, кого обвиняют в административном правонарушении

Источник материала: Tut.by

TUT.BY уже делал подробную инструкцию для тех, кто рискует быть задержанным или уже пострадал во время задержаний на прошлой неделе . Однако читатели LADY продолжают отправлять нам вопросы по этой теме в рубрику «Советы адвоката». В связи с этим мы сделаем несколько тематических выпусков. Надеемся, что эта информация будет вам полезна, а еще лучше — не понадобится.

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

Кто может подать жалобу на постановление об административном правонарушении?

— Обжаловать постановление об административном правонарушении может сам гражданин, в отношении которого вынесено такое постановление, его защитник (адвокат, близкий родственник или законный представитель гражданина).

Полномочия адвоката подтверждаются удостоверением адвоката и доверенностью, оформленной в простой письменной форме, или ордером. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какой срок для обжалования?

— Если постановление вынесено и объявлено в присутствии гражданина — в течение 10 суток со дня объявления постановления.

Если постановление вынесено в отсутствие гражданина, не присутствовавшего при рассмотрении дела, — в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Если постановление не содержит мотивировочной части (то есть анализа и оценки доказательств, обоснования вывода о виновности, о виде и размере налагаемого взыскания и др.) и гражданин подал заявление об изготовлении мотивировочной части постановления, — 10 суток с момента получения копии мотивировочной части постановления.

Если вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде административного ареста или депортации — в течение 5 суток со дня объявления постановления.

Когда постановление вступает в законную силу?

Постановления по делам об административных правонарушениях вступают в законную силу по истечении указанных выше сроков для их обжалования, если никем не были обжалованы, или в момент оглашения постановления вышестоящей инстанции по итогу рассмотрения жалобы.

При признании гражданином своей вины в административном правонарушении и его согласии на применение к нему административного взыскания без составления протокола постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения, штрафа, депортации вступает в законную силу немедленно по вынесении.

Куда подать жалобу?

Жалоба на судебное постановление об административном правонарушении адресуется в вышестоящий суд. Например, вышестоящим для районного суда в г. Минске является Минский городской суд, для районного суда в области — соответствующий областной суд, для суда г. Жодино — Минский областной суд.

Жалоба на несудебное постановление об административном правонарушении адресуется в районный (районный в городе) суд или в вышестоящий орган, уполномоченный рассматривать жалобу.

К примеру, постановление о наложении административного взыскания, вынесенное начальником районного управления (отдела) внутренних дел, может быть обжаловано в суде по месту наложения административного взыскания или в городском (областном) управлении внутренних дел.

Важно! Жалобу следует направить не указанному в ней адресату, а в суд или орган, вынесший постановление по делу об административном правонарушении.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что указать в жалобе?

В жалобе обязательно должна быть указана следующая информация:

суд или орган, которому адресуется жалоба; полные фамилия, имя, отчество, место жительства (место нахождения) подателя жалобы и его процессуальное положение — «физическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс» или «защитник»; какое постановление обжалуется (название самого обжалуемого документа, дата его вынесения, кем оно было вынесено), желательно указать и какое административное правонарушение вменялось, какое административное взыскание наложено (штраф, административный арест и др.); почему податель жалобы считает, что вынесенное в отношении него постановление должно быть отменено или изменено, в чем состоит его незаконность и необоснованность.

Рекомендуем в жалобе четко указать, о чем конкретно просит гражданин — постановление отменить или изменить, указав, как именно (например уменьшив сумму штрафа до определенного размера или сократив срок административного ареста до определенного количества суток), а также максимально подробно изложить собственные доводы о незаконности и необоснованности обжалуемого постановления.

Справочно: В соответствии со ст. 12.141 ПИКоАП Республики Беларусь, основаниями к отмене не вступившего или вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении являются:

односторонность, неполнота и необъективное исследование обстоятельств административного правонарушения;

существенное нарушение настоящего Кодекса;

неправильное применение норм, устанавливающих административную ответственность.

Основанием к отмене или изменению не вступившего или вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении является несоответствие назначенного судом, органом, ведущим административный процесс, уполномоченных рассматривать дело об административном правонарушении, административного взыскания тяжести совершенного административного правонарушения.

Если у подателя отсутствует возможность самостоятельно получить доступ к какой-либо информации или документам, имеющим значение для правильного рассмотрения жалобы, в самой жалобе можно изложить письменную просьбу (ходатайство) об истребовании судом или государственным органом, который будет жалобу рассматривать, необходимых документов или о запросе требуемой информации (например распечатки информации о входящих и исходящих вызовах с указанием местоположения базовых станций у мобильного оператора).

Жалоба должна быть подписана лично подателем жалобы (гражданином, защитником), содержать дату.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что приложить к жалобе?

К жалобе нужно приложить:

копию или оригинал обжалуемого постановления (если были вручены);

оригинальную квитанцию об оплате госпошлины за подачу жалобы (при обращении в суд);

документ, подтверждающий полномочия защитника (если жалоба подается защитником), — доверенность, в копии — документы, удостоверяющие родство или статус законного представителя;

иные документы, подтверждающие правовую позицию подателя жалобы (если имеются).

Если по каким-либо причинам у гражданина отсутствует возможность уплатить госпошлину, рекомендую направлять жалобу без документа об уплате госпошлины для того, чтобы не пропустить срок на обжалование. В таком случае подателю жалобы будет предоставлен срок для устранения недостатков — в частности, для предоставления документа, подтверждающего оплату госпошлины, с указанием конкретной даты, не позднее которой это нужно сделать. Если в предоставленный срок недостатки не будут устранены, жалоба будет считаться неподанной.

Какой размер госпошлины за подачу жалобы?

Жалоба в орган, вышестоящий по отношению к органу, который вынес постановление, госпошлиной не облагается.

Действующим налоговым законодательством установлены следующие размеры госпошлины за подачу жалоб в суды по делам об административных правонарушениях, если обжалуется постановление о наложении административного штрафа в размере:

менее 270 рублей — 13,5 рубля;

от 270 до 2700 рублей — 54 рубля;

от 2700 рублей и более — 81 рубль.

При обжаловании постановления о наложении любого иного административного взыскания необходимо уплатить госпошлину в размере 27 рублей.

Если на гражданина наложено основное и дополнительное административные взыскания, то размер госпошлины за подачу жалобы определяется исходя из размера основного взыскания.

Что делать, если срок для обжалования пропущен?

Если срок для обжалования пропущен по уважительной причине (состоянию здоровья, болезни и т. д.), он может быть восстановлен по ходатайству подателя жалобы. Для этого в тексте жалобы нужно отразить письменную просьбу восстановить пропущенный срок для обжалования конкретного постановления, сославшись на причины, которые препятствовали сделать это в установленный срок. Уважительность причин в каждом случае оценивается индивидуально.

Можно ли обжаловать вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и в какой срок?

Вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение 6 месяцев со дня его вступления в законную силу.

Если жалоба гражданина на не вступившее в законную силу постановление не была удовлетворена, то в дальнейшем следует обжаловать и первоначальное постановление, и постановление, вынесенное по итогу рассмотрения жалобы.

Куда подавать жалобу на вступившее в законную силу постановление?

Если сначала жалоба на не вступившее в законную силу постановление подавалась в вышестоящий несудебный орган, то жалоба на вступившее в законную силу постановление подается на имя председателя районного суда, затем — председателю городского или областного суда, а потом — председателю Верховного суда Республики Беларусь.

Если жалоба первоначально подавалась в суд, то по вступлении судебного постановления в законную силу жалоба подается на имя председателя городского (областного) суда, затем — председателю Верховного суда Республики Беларусь.

Какой размер госпошлины за подачу жалобы на вступившее в законную силу постановление?

Размер госпошлины такой же, как при обжаловании не вступившего в законную силу постановления.

Где и каким образом можно получить справку о задержании?

Необходимо подать письменное заявление на выдачу справки о нахождении в ИВС или ЦИП ГУВД Мингорисполкома или в других подобных учреждениях на имя начальника указанных учреждений. Такая справка может быть выдана на руки или выслана почтой.

Образец заявления можно скачать по ссылке.