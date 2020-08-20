В Нигерии террористы взяли в заложники сотни мирных жителей

Источник материала: ОНТ

На северо-востоке Нигерии в один из городов вторглись вооруженные боевики. Они взяли в заложники сотни мирных жителей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Глава местного ополчения уточнил, что боевики террористической организации «Исламское государство в Западной Африке» взяли в заложники жителей города Кукава.

По информации источника, местные только недавно вернулись в город. Ранее из-за неблагоприятной обстановки в регионе люди около двух лет провели в лагере для перемещенных лиц.

Службы безопасности Нигерии принимают меры для помощи заложникам.

Фото: Global Look Press/Blinkcatcher/blickwinkel

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