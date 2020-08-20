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В Нигерии террористы взяли в заложники сотни мирных жителей
Источник материала: ОНТ
На северо-востоке Нигерии в один из городов вторглись вооруженные боевики. Они взяли в заложники сотни мирных жителей. Об этом
Глава местного ополчения уточнил, что боевики террористической организации «Исламское государство в Западной Африке» взяли в заложники жителей города Кукава.
По информации источника, местные только недавно вернулись в город. Ранее из-за неблагоприятной обстановки в регионе люди около двух лет провели в лагере для перемещенных лиц.
Службы безопасности Нигерии принимают меры для помощи заложникам.
Фото: Global Look Press/Blinkcatcher/blickwinkel
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На северо-востоке Нигерии в один из городов вторглись вооруженные боевики. Они взяли в заложники сотни мирных жителей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Agence...
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