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Игрок «Динамо-Молодечно» Илья Литвинов рассказал, как его освободили после задержания ОМОНом

20.08.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом пишет «Прессбол».



– По следам произошедшего прошел обследование – все нормально. Собственно, как иначе, если я уже на льду? Заодно хочу сказать большое спасибо [гендиректору минского «Динамо»] Дмитрию Юрьевичу Баскову и [начальнику «Динамо-Молодечно»] Дмитрию Михайловичу Мельнику, которые быстро сориентировались и решили все вопросы. Очень им благодарен.

– Но осадочек от произошедшего остался?

– Есть немного. Но идем дальше: моя карьера только начинается, так что сейчас главное – Кубок Салея. А плохое надо забывать.

– И прощать? Нет желания завернуть произошедшее в правовое русло?

– Нет. Только желание еще раз поблагодарить людей, которые помогли в той ситуации.
 
 
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