Игрок «Динамо-Молодечно» Илья Литвинов рассказал, как его освободили после задержания ОМОНом









– По следам произошедшего прошел обследование – все нормально. Собственно, как иначе, если я уже на льду? Заодно хочу сказать большое спасибо [гендиректору минского «Динамо»] Дмитрию Юрьевичу Баскову и [начальнику «Динамо-Молодечно»] Дмитрию Михайловичу Мельнику, которые быстро сориентировались и решили все вопросы. Очень им благодарен.





– Но осадочек от произошедшего остался?





– Есть немного. Но идем дальше: моя карьера только начинается, так что сейчас главное – Кубок Салея. А плохое надо забывать.





– И прощать? Нет желания завернуть произошедшее в правовое русло?





– Нет. Только желание еще раз поблагодарить людей, которые помогли в той ситуации.