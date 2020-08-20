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Сегодня прямую телефонную линии проведет Председатель Совета Республики Наталья Кочанова

20.08.2020 09:07 — Разное |  
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Сегодня прямую телефонную линии проведет Председатель Совета Республики Наталья Кочанова

В стране продолжают работать прямые телефонные линии с представителями облисполкомов. Такое прямое общение чиновников с гражданами позволяет избежать ненужной бумажной волокиты и оперативно решить возникающие у людей проблемные вопросы.

Сегодня же прямую телефонную линии проведет Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки принимаются с 10:00 до 13:00. Номер телефона: 8017- 328- 53-24.

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В стране продолжают работать прямые телефонные линии с представителями облисполкомов. Такое прямое общение чиновников с гражданами позволяет избежать ненужной...
 
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