Электромобиль Porsche Taycan получил несколько обновок

Источник материала: Tut.by

Для электрического Porsche Taycan, представленного прошлой осенью, подготовлен первый масштабный пакет обновлений. Это, разумеется, не плановая модернизация — все изменения приурочены к началу следующего модельного года.





Для Taycan 2021 модельного года доступны семь новых вариантов окраски кузова и новые варианты отделки интерьера, а внешний декоративный набор Carbon Sport Design с углепластиковыми элементами теперь предлагается для всех версий электрокара. Топовый седан Turbo S на 0,2 секунды быстрее набирает вторую «сотню» — с задействованной функцией Launch Control разгон до 200 км/ч занимает 9,6 секунды.





Появились и новые опции: это разделенный на три секции проекционный дисплей, бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 22 кВт, благодаря которому время подзарядки по сравнению со стандартным 11-киловаттным устройством сокращается вдвое и функция Smartlift для Taycan с адаптивной пневмоподвеской. Активируемая вручную электрогидравлическая система приподнимает передок машины перед неровностями и «лежачими полицейскими», причем электроника может «запоминать» их координаты, после чего Smartlift будет срабатывать автоматически.





Некоторые функции и опции, для которых изначально предусмотрены все аппаратные возможности, можно активировать «по воздуху» (разумеется, за доплату) — пакет Functions on Demand включает, например, систему удержания машины в полосе, активный круиз-контроль InnoDrive, использующий данные навигации, и адаптивный усилитель руля Power Steering Plus.





В Европе прием заказов на Taycan 2021 модельного года Porsche начнет в сентябре, а в середине октября электрокары с обновками появятся и в салонах дилеров.