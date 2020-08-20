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Электромобиль Porsche Taycan получил несколько обновок

20.08.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для электрического Porsche Taycan, представленного прошлой осенью, подготовлен первый масштабный пакет обновлений. Это, разумеется, не плановая модернизация — все изменения приурочены к началу следующего модельного года.


Для Taycan 2021 модельного года доступны семь новых вариантов окраски кузова и новые варианты отделки интерьера, а внешний декоративный набор Carbon Sport Design с углепластиковыми элементами теперь предлагается для всех версий электрокара. Топовый седан Turbo S на 0,2 секунды быстрее набирает вторую «сотню» — с задействованной функцией Launch Control разгон до 200 км/ч занимает 9,6 секунды.


Появились и новые опции: это разделенный на три секции проекционный дисплей, бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 22 кВт, благодаря которому время подзарядки по сравнению со стандартным 11-киловаттным устройством сокращается вдвое и функция Smartlift для Taycan с адаптивной пневмоподвеской. Активируемая вручную электрогидравлическая система приподнимает передок машины перед неровностями и «лежачими полицейскими», причем электроника может «запоминать» их координаты, после чего Smartlift будет срабатывать автоматически.


Некоторые функции и опции, для которых изначально предусмотрены все аппаратные возможности, можно активировать «по воздуху» (разумеется, за доплату) — пакет Functions on Demand включает, например, систему удержания машины в полосе, активный круиз-контроль InnoDrive, использующий данные навигации, и адаптивный усилитель руля Power Steering Plus.


В Европе прием заказов на Taycan 2021 модельного года Porsche начнет в сентябре, а в середине октября электрокары с обновками появятся и в салонах дилеров.

 
 
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Для электрического Porsche Taycan, представленного прошлой осенью, подготовлен первый масштабный пакет обновлений - все изменения приурочены к началу следующего...
 
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