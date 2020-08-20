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Кто в лес - кто по дрова: власти не договорились, сколько чернорубашечников "пострадало" во время протестов

20.08.2020 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Протесты в Беларуси уже почти неделю как перешли в мирную фазу, однако количество "пострадавших" милиционеров, судя по заявлениям чиновников, неуклонно растет.



Как сообщало 14 августа МВД, «число пострадавших во время несанкционированных акций сотрудников милиции увеличилось до 121». С тех пор информации о столкновениях протестующих с милицией не поступало, пишет Thinktanks.by

Как сообщил телеграм-канал Следственного комитета Беларуси, на 17 августа в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры).

Впрочем, еще 16 августа, глава МВД Юрий Караев, отвечая на вопросы корреспондента TUT.BY на площади Независимости признался: «Мне очень жаль этого погибшего. Еще больше — побитых. Они тоже пострадали. А больше всего — моих 129 сотрудников».

То есть уже были очевидны различия в цифрах.  

Но 19 августа было озвучено новое число пострадавших сотрудников МВД. Сделал это заместитель главы Администрации президента Валерий Бельский в своей статье «Что нам стоит дом разрушить» на сайте БелТА.

«Но прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей», - сообщил Бельский.

Таким образом, даже в период отсутствия столкновений протестующих с милицией, количество пострадавших правоохранителей каким-то удивительным образом продолжает расти.  
 
 
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Протесты в Беларуси уже почти неделю как перешли в мирную фазу, однако количество "пострадавших" милиционеров, судя по заявлениям чиновников, неуклонно растет.
 
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