







Thinktanks.by Как сообщало 14 августа МВД, «число пострадавших во время несанкционированных акций сотрудников милиции увеличилось до 121». С тех пор информации о столкновениях протестующих с милицией не поступало, пишет





Как сообщил телеграм-канал Следственного комитета Беларуси, на 17 августа в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры).





Впрочем, еще 16 августа, глава МВД Юрий Караев, отвечая на вопросы корреспондента TUT.BY на площади Независимости признался: «Мне очень жаль этого погибшего. Еще больше — побитых. Они тоже пострадали. А больше всего — моих 129 сотрудников».





То есть уже были очевидны различия в цифрах.





Но 19 августа было озвучено новое число пострадавших сотрудников МВД. Сделал это заместитель главы Администрации президента Валерий Бельский в своей статье «Что нам стоит дом разрушить» на сайте БелТА.





«Но прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей», - сообщил Бельский.





Таким образом, даже в период отсутствия столкновений протестующих с милицией, количество пострадавших правоохранителей каким-то удивительным образом продолжает расти.