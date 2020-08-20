«Координационный совет не ставит тех целей, которые нам пытаются приписать»

Члены президиума Координационного совета (КС), созданного по инициативе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, расценивают возбуждение уголовного дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) как давление.





20 августа пресс-служба Генпрокуратуры опубликовала на сайте видеокомментарий главы надзорного органа Александра Конюка, который заявил, что создание и деятельность КС направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

«Группой граждан Республики Беларусь 18 августа 2020 года заявлено о создании Координационного совета, целями которого в том числе является организация передачи власти, — сказал Конюк. — Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной».

По словам Конюка, «понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласии с целями его деятельности».

«Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларуси. В связи с изложенным по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — заявил Конюк.

Член президиума Ольга Ковалькова в комментарии БелаПАН заявила, что в КС считают заявление Генпрокуратуры «продолжением репрессий и давлением на гражданское общество, белорусский народ».

«В своей основе Координационный совет не ставит тех целей, которые озвучиваются, которые нам пытаются приписать, — сказала она. — Мы приняли резолюцию, там артикулируются все моменты, на которых мы основываемся. Мы не собираемся никак менять конституционный порядок или строй, менять внешнеполитический курс. Мы хотим, чтобы белорусская власть сегодня пошла на переговоры со своим народом. Наше основное требование — диалог».

«То, что звучит снова от правоохранительных органов, — это продолжение репрессий, которое должно быть прекращено, поскольку с такими методами мы далеко не уйдем, — подчеркнула Ковалькова. — Они сейчас должны заниматься в первую очередь расследованием тех фактов репрессий, пыток и убийств со стороны правоохранительных органов, на которые нет никакой реакции, а не заниматься давлением и репрессиям в отношении тех людей, которые просят и требуют мирных перемен в Беларуси».

«В последние годы рейтинг и доверие к правоохранительной системе и власти снизились, они практически на нуле, и эту проблему сегодня нужно решать. Давлением и репрессиями эту проблему точно не решить», — добавила она.

Еще один член президиума, юрист Максим Знак заявил БелаПАН, что он и его коллеги не видят в создании КС «совершенных противоправных действий — не то что преступлений, но и в принципе правонарушений». «Все четко написано, на основании чего и какие действия производятся для организации диалога. Это абсолютно законные и основанные на Конституции действия. Никаких скрытых вещей и действий у совета нет», — подчеркнул он.

Факт возбуждения уголовного дела по ст. 361 УК, по словам Знака, «можно расценивать как давление», поскольку каждый член совета теперь «может подумать, не стоит ли сейчас уйти с учетом появившихся рисков».

«И так до этого факта уже было озвучено устно, что это якобы захват власти, — отметил он. — Некоторые члены уже тогда осознали риски и попросили их не указывать. Сейчас, когда заявлено о возбуждении уголовного дела, риск стал абсолютно осязаемым. Поэтому я допускаю, что многие члены заявят о своем выходе. Это будет нормально. Лично я выходить из совета не собираюсь, потому что я точно знаю, что никаких противоправных действий я не совершал», — заявил Знак.

В связи с возбуждением уголовного дела на сайте Координационного совета появилось сообщение, в котором говорится, что цели совета и способы их достижения «четко изложены в регламенте Координационного совета и принятой резолюции».

«Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь, — говорится в сообщении. — Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

О создании КС находящаяся в Литве кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа.

19 августа совет провел первое заседание, на котором был избран президиум. В его состав вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

Принята первая резолюция совета, в которой заявлено, что для выхода из политического кризиса в Беларуси нужны переговоры и новые выборы. Координационный совет ставит целью поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основе Конституции, подчеркивается в резолюции.

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