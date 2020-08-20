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Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в Беларуси
20.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в стране. Об этом он заявил, подводя итоги заседания Совбеза, сообщает «МИР 24».
Конкретные поручения были даны всем ведомствам. Это вопросы безопасности, правопорядка, работы организаций, предприятий и СМИ. МИДу Президент поручил проинформировать зарубежных лидеров о ситуации в Беларуси. Так же Лукашенко подчеркнул, что любые перемены в стране должны быть в рамках основного закона, а не на уличных митингах.
«Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается и будет активизирована. И насколько она будет поддержана населением, от этого будет зависеть скорость принятия Конституции. И уже по Конституции мы будем вести дискуссии о переизбрании органов власти. Но сегодня в стране есть нормативно-правовая база, и ее надо свято исполнять и придерживаться», – заявил Александр Лукашенко.
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Конкретные поручения были даны всем ведомствам. Они касаются вопросов безопасности, правопорядка, работы организаций, предприятий и СМИ.
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