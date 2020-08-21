Санкции ЕС чреваты для Беларуси серьезными финансовыми проблемами

За событиями в Беларуси продолжает следить весь мир. Евросоюз, реагируя на факты насилия в отношении мирных демонстрантов, собирается вводить политические санкции в отношении официального Минска, а Швеция уже пошла и на финансовые санкции.





Финансовые последствия политических санкций

Новости из Беларуси не уходят со страниц мировых СМИ, первые лица стран ЕС еженедельно проводят внеочередные заседания по белорусскому вопросу.

В Брюсселе уже достигнут консенсус по поводу того, что в отношении некоторых должностных лиц Беларуси будут введены санкции. Соответствующее решение было принято 14 августа в ходе внеочередной встречи Совета министров иностранных дел ЕС, а на этой неделе, 19 августа, по сути продублировано Европейским советом.

«Мы подвергнем санкциям всех, кто несет ответственность за насилие, репрессии и фальсификацию выборов. Народ Беларуси мирно вышел на улицу, а власти ответили насилием. И это неприемлемо», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции 19 августа.

Однако, похоже, страны ЕС не намерены ограничиваться политическими санкциями в отношении Беларуси и планируют разрывать с белорусскими госорганами контакты, касающиеся экономической сферы.

Так, на этой неделе шведское правительство приняло решение прекратить финансовую поддержку Беларуси, которая направлялась по линии некоторых госорганов.

«Помощь со стороны Швеции направляется Беларуси в основном гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем меньшую часть нашей помощи, которая шла на проекты, в которых участвовали государственные субъекты», — написал в социальных сетях министр по вопросам международного сотрудничества Швеции Петер Эрикссон.

Решение шведского правительства не станет причиной больших потерь для официального Минска (проекты, финансирование которых замораживает Стокгольм, оцениваются в 3 млн долларов), но является показательным и симптоматичным.

Евросоюз ранее уже разрывал отношения с официальным Минском, в том числе и финансовые.

Так, из-за декабрьских событий 2010 года, когда силовики после президентских выборов жестко разогнали акцию протеста в Минске, Брюссель рекомендовал заморозить любую финансовую поддержку Беларуси, предоставляемую через Международный валютный фонд, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

В результате ЕБРР свернул финансовое сотрудничество с официальным Минском, Европейский инвестиционный банк отложил свой приход в Беларусь, а МВФ отказался выделять кредит нашей стране.

Была и еще одна серьезная неприятность. Из-за санкций ЕС, введенных после выборов 2010 года, в 2012—2016 годы Беларусь не могла разместить еврооблигации, то есть занять деньги у западных кредиторов. Как рассказывали позднее в Минфине, произошло это потому, что расчетно-клиринговые системы ЕС Euroclear и Clearstream, ссылаясь на наличие санкций Брюсселя, отказывались регистрировать выпуски белорусских евробондов.

Сейчас история может повториться.

Торговых санкций не будет, а денег вряд ли дадут

Из-за политических санкций, которые собирается ввести ЕС, европейские страны (и их институты) могут сузить сотрудничество с официальным Минском, считают эксперты.

«Сейчас поддержка Беларуси в ЕС ассоциируется с оказанием помощи репрессивному государству. Поэтому этот фактор будет, безусловно, влиять и на деятельность европейских финансовых институтов в Беларуси, которым, наверное, будет сложно продолжать здесь реализовывать проекты с участием государства», — отметила в комментарии для БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Что касается торговых санкций ЕС в отношении Беларуси, то до этого дело не дойдет, считает эксперт.

«Судя по риторике, которую мы слышим, санкции ЕС, если их введут, не будут направлены на ухудшение жизни белорусов. Поэтому ожидать введения торговых санкций не стоит», — предполагает экономист.

А вот финансовые ресурсы Беларусь вряд ли сможет занять у западных кредиторов в случае введения санкций со стороны ЕС.

«Реализация этого риска вполне возможна, в этом случае у Беларуси останется не так много опций для рефинансирования выплат по госдолгу — занять деньги можно будет только у России или Китая», — говорит Борнукова.

Однако Поднебесная пока не выдавала нашей стране кредиты на миллиарды долларов — первый крупный заем, который Беларусь смогла привлечь в прошлом году на нужды бюджета, был эквивалентен 500 млн долларов. В то же время на Западе официальный Минск за последнее десятилетие неоднократно занимал миллиарды долларов.

«Если возможность заимствовать средства на Западе закроется, зависимость Беларуси от России возрастет», — подчеркнула в комментарии для БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Эксперт обратила внимание, что сейчас величина выплат по долгам существенно выше по сравнению с 2011 годом, когда предыдущий раз Евросоюзом вводились серьезные санкции в отношении Беларуси.

«В случае введения санкций со стороны ЕС единственным серьезным кредитором Беларуси, который может помочь нашей стране рассчитаться по старым долгам, останется Россия. А с ней за последние годы отношения у нас ухудшились. Поэтому если из России Беларусь получит деньги, то либо под высокий процент, либо под обязательства углублять интеграцию, что мы делать ранее отказывались», — предполагает Акулова.