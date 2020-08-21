|
«Старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват». Новое обращение Колесниковой
Источник материала: Навiны
Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова выступила с новым обращением.
Она отметила, что «больше недели назад белорусы выбрали себе нового президента».
Однако «старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват».
Читайте дальше:
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват». Новое обращение Колесниковой
Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова выступила с новым обращением.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)