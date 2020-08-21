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«Старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват». Новое обращение Колесниковой

21.08.2020 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова выступила с новым обращением.

Она отметила, что «больше недели назад белорусы выбрали себе нового президента».

Однако «старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват».

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