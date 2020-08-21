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Белорусский рубль быстро падает ко всем валютам корзины
Источник материала: Onliner
Вчера доллар и евро почему-то действовали вразнобой — первый бурно рос, второй вяло падал. Валюты давно забросили рисование относительно правильных синусоид и движутся судорожными рывками, иногда вообще замирая... Они, похоже, уже вообще ни от чего не зависят. На Белорусской валютно-фондовой бирже крайне энергично стартовали последние торги на этой неделе.
Сегодня со старта доллар рванул — плюс 3,2 копейки. Стоит пока 2,5176 рубля.
Евро прибавил 4,03 копейки. Курс — 2,9862.
Российский рубль подорожал на 3,04 копейки. Сотня торгуется по 3,404 белорусского.
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Вчера доллар и евро почему-то действовали вразнобой — первый бурно рос, второй вяло падал. Валюты давно забросили рисование относительно правильных синусоид и...
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