ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский рубль быстро падает ко всем валютам корзины

21.08.2020 10:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера доллар и евро почему-то действовали вразнобой — первый бурно рос, второй вяло падал. Валюты давно забросили рисование относительно правильных синусоид и движутся судорожными рывками, иногда вообще замирая... Они, похоже, уже вообще ни от чего не зависят. На Белорусской валютно-фондовой бирже крайне энергично стартовали последние торги на этой неделе.

Сегодня со старта доллар рванул — плюс 3,2 копейки. Стоит пока 2,5176 рубля.

Евро прибавил 4,03 копейки. Курс — 2,9862.

Российский рубль подорожал на 3,04 копейки. Сотня торгуется по 3,404 белорусского.

В четверг доллар мощно прибавил 1,61 копейки, стоил 2,4856 рубля. Евро подешевел после активного роста на 0,26 копейки, до 2,9459. Сотня российского рубля набрала символические 0,23 копейки. За нее давали 3,3736 белорусского.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера доллар и евро почему-то действовали вразнобой — первый бурно рос, второй вяло падал. Валюты давно забросили рисование относительно правильных синусоид и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина усилила охрану границы с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика