Белорусский рубль быстро падает ко всем валютам корзины

Источник материала: Onliner

Вчера доллар и евро почему-то действовали вразнобой — первый бурно рос, второй вяло падал. Валюты давно забросили рисование относительно правильных синусоид и движутся судорожными рывками, иногда вообще замирая... Они, похоже, уже вообще ни от чего не зависят. На Белорусской валютно-фондовой бирже крайне энергично стартовали последние торги на этой неделе.

Сегодня со старта доллар рванул — плюс 3,2 копейки. Стоит пока 2,5176 рубля.

Евро прибавил 4,03 копейки. Курс — 2,9862.

Российский рубль подорожал на 3,04 копейки. Сотня торгуется по 3,404 белорусского.

В четверг доллар мощно прибавил 1,61 копейки, стоил 2,4856 рубля. Евро подешевел после активного роста на 0,26 копейки, до 2,9459. Сотня российского рубля набрала символические 0,23 копейки. За нее давали 3,3736 белорусского.