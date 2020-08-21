Adobe признала потерю пользовательских снимков в Lightroom для iOS

Источник материала: Onliner

На днях стало известно, что пользователи Lightroom для iOS после обновления приложения лишились своих коллекций фотографий и пресетов. Сейчас Adobe признала безвозвратную утерю данных.

Все дело в обновлении Lightroom 5.4.0 для iPhone и iPad . Adobe сообщила, что потеря массива фотографий произошла лишь у некоторых пользователей, которые хранили данные на устройствах без синхронизации с облачным сервисом компании. Клиенты с резервным копированием данных на облако могут забрать свои архивы оттуда.

Adobe уже выпустила обновление 5.4.1, которое устраняет брешь. Правда, установка этой версии не вернет утерянные снимки. Компания в своем сообщении признает ошибку и приносит извинения.