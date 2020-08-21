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Adobe признала потерю пользовательских снимков в Lightroom для iOS
Источник материала: Onliner
На днях стало известно, что пользователи Lightroom для iOS после обновления приложения лишились своих коллекций фотографий и пресетов. Сейчас Adobe
Все дело в обновлении Lightroom 5.4.0 для
Adobe уже выпустила обновление 5.4.1, которое устраняет брешь. Правда, установка этой версии не вернет утерянные снимки. Компания в своем сообщении признает ошибку и приносит извинения.
зеркальная камера, матрица Full frame 26 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
зеркальная камера, матрица Full frame 20.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
зеркальная камера, матрица APS-C (1.6 crop) 24.1 Мп, с объективом F4-5.6 18-55 мм, Wi-Fi
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На днях стало известно, что пользователи Lightroom для iOS после обновления приложения лишились своих коллекций фотографий и пресетов. Сейчас Adobe признала безвозвратную...
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