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Adobe признала потерю пользовательских снимков в Lightroom для iOS

21.08.2020 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях стало известно, что пользователи Lightroom для iOS после обновления приложения лишились своих коллекций фотографий и пресетов. Сейчас Adobe признала безвозвратную утерю данных.

Все дело в обновлении Lightroom 5.4.0 для iPhone и iPad. Adobe сообщила, что потеря массива фотографий произошла лишь у некоторых пользователей, которые хранили данные на устройствах без синхронизации с облачным сервисом компании. Клиенты с резервным копированием данных на облако могут забрать свои архивы оттуда.

Adobe уже выпустила обновление 5.4.1, которое устраняет брешь. Правда, установка этой версии не вернет утерянные снимки. Компания в своем сообщении признает ошибку и приносит извинения.

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На днях стало известно, что пользователи Lightroom для iOS после обновления приложения лишились своих коллекций фотографий и пресетов. Сейчас Adobe признала безвозвратную...
 
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