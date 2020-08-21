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Надежда Чепелевич из Кобринского района – молодой специалист Щучинской центральной районной больницы

21.08.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Нет сомнений: сегодняшняя молодежь в белых халатах со временем возглавит отделения, районные больницы и управления здравоохранения. А сейчас вчерашние студенты только делают первые шаги в профессию.

Надежда Чепелевич из Кобринского района – молодой специалист Щучинской центральной районной больницы

С мечтами о детях и… Байкале

Алексей и Надежда Чепелевич — врачи общей практики Щучинской центральной районной больницы. Муж и жена. Оба родом из Брестской области: он из Пружан, она из Кобринского района. Еще школьниками неоднократно могли пересечься на различных межобластных мероприятиях, а встретились только в студенческой аудитории медуниверситета. В апреле 2018-го сыграли свадьбу. Распределение получили в Щучин, здесь же планируют остаться и после обязательной двухгодичной отработки.

В большой коллектив больницы супруги влились быстро. Алексей рассказывает, что его тронул один эпизод, на первый взгляд, малозначительный:

После первого рабочего дня вечером вышли с Надей прогуляться по городу. Случайно встретили на центральной площади главного врача Ивана Владимировича Загоровского. Он, обращавшийся к нам, что удивительно, по имени-отчеству: Алексей Андреевич, Надежда Вячеславовна, поинтересовался, как идут дела и чем он может помочь в профессиональном и бытовом плане. Такое внимание руководства здорово повлияло на нас морально и психологически.

Работы у молодых специалистов хватает. В день к каждому обращается по 18—20 человек. Всех нужно выслушать, оперативно дать квалифицированные советы, назначить лечение, если требуется. Кроме того, необходимо сделать паспорт участка — на каждом проживает 1000—1300 пациентов. Плюс много вызовов на дом.

Алексей Чепелевич признается, что в день нашей беседы более половины посетителей жаловались на возникшие боли в спине:

К примеру, на прием пришел дедушка в солидном возрасте, под 80 лет. Говорит, копал на своем приусадебном участке молодую картошку. Затем носил ее в мешках в сарай. Утром почувствовал сильную боль в поясничном отделе позвоночника, еле смог разогнуться… Хотя дети и внуки предупреждали, что приедут в выходные помочь. Люди старшего поколения такие — не могут без работы ни дня. Но нагрузки должны быть в умеренных дозах. Это им и разъясняем.

Надежда Чепелевич не скрывает оптимизма:

Нам здесь нравится! Коллектив, который возглавляет молодой амбициозный главврач, хороший. Проводится модернизация, новые высокотехнологичные аппараты закуплены в каждое отделение.

Напоследок спросил молодых супругов о мечтах. Были единодушны: хотят расти как специалисты, мечтают о детях.

— А в ближайший отпуск хотим махнуть с женой на Байкал, — добавляет Алексей.

— Кстати, как вы своей жене делали предложение? — решил я узнать еще немного о личном.

— А вот так! — молодой врач с невесть откуда появившимся в его руке полевым цветком трогательно опустился на одно колено…

Источник: sb.by.

 
 
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Надежда Чепелевич из Кобринского района – молодой специалист Щучинской центральной районной больницы
 
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