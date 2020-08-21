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Мужчина провалился в колодец в Глусском районе. Его вытащили спасатели
Источник материала: ОНТ
Спасатели вытащили мужчину, который упал в колодец в Глусском районе. Об этом
Сообщение об упавшем в колодец человеке пришло на пульт МЧС утром 20 августа. Инцидент произошел в деревне Сельцы – мужчина рухнул в колодец с питьевой водой, глубина которого составляла 10 метров.
Работники МЧС выехали на место и оказали мужчине помощь, вытащив его наружу. Пострадавший оказался 49-летний местный житель.
Фото: МЧС
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Спасатели вытащили мужчину, который упал в колодец в Глусском районе. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение об упавшем в колодец человеке пришло на пульт МЧС утром 20...
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