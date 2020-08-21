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Мужчина провалился в колодец в Глусском районе. Его вытащили спасатели

21.08.2020 13:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина провалился в колодец в Глусском районе. Его вытащили спасатели

Спасатели вытащили мужчину, который упал в колодец в Глусском районе. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение об упавшем в колодец человеке пришло на пульт МЧС утром 20 августа. Инцидент произошел в деревне Сельцы – мужчина рухнул в колодец с питьевой водой, глубина которого составляла 10 метров.

Работники МЧС выехали на место и оказали мужчине помощь, вытащив его наружу. Пострадавший оказался 49-летний местный житель.

 

 

Фото: МЧС

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Спасатели вытащили мужчину, который упал в колодец в Глусском районе. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение об упавшем в колодец человеке пришло на пульт МЧС утром 20...
 
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