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Многодетные семьи получат матпомощь к учебному году
Источник материала: ОНТ
Более 20-ти тысяч многодетных семей Брестской области получат матпомощь к учебному году.
На каждого учащегося учреждения общего среднего и специального образования выплачивается единовременная помощь в размере до 30% бюджета прожиточного минимума. По всем вопросам выплат родителям необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства.
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Более 20-ти тысяч многодетных семей Брестской области получат матпомощь к учебному году. На каждого учащегося учреждения общего среднего и специального...
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