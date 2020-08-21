Многодетные семьи получат матпомощь к учебному году

Источник материала: ОНТ

Более 20-ти тысяч многодетных семей Брестской области получат матпомощь к учебному году.

На каждого учащегося учреждения общего среднего и специального образования выплачивается единовременная помощь в размере до 30% бюджета прожиточного минимума. По всем вопросам выплат родителям необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства.

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