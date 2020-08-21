В Китае из-за схода оползня пропали 9 человек

Источник материала: ОНТ

На юго-западе Китая (деревня Фуцюаньчжэнь, провинция Сычуань) сошел оползень. В результате без вести пропали как минимум девять человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая .

Оползень пошел ночью. По оценкам специалистов, на мирно спящую деревню обрушились 800 тысяч кубических метров земли, в результате разрушенными оказались три жилых дома. На месте работают местные спасатели.

По данным агентства Синьхуа, причиной происшествия стали сильные ливни, прошедшие накануне, которые привели к наводнениям. Под ударом стихии оказались свыше 1,1 миллиона жителей провинции. Более 34,9 тысяч человек были переселены из затопленных районов. Специалисты оценивают экономический ущерб региону примерно в 3,13 миллиарда юаней (453,7 миллионов долларов в эквиваленте).









Фото: Синьхуа

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