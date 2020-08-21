ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае из-за схода оползня пропали 9 человек

21.08.2020 13:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Китае из-за схода оползня пропали 9 человек

На юго-западе Китая (деревня Фуцюаньчжэнь, провинция Сычуань) сошел оползень. В результате без вести пропали как минимум девять человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Оползень пошел ночью. По оценкам специалистов, на мирно спящую деревню обрушились 800 тысяч кубических метров земли, в результате разрушенными оказались три жилых дома. На месте работают местные спасатели.

По данным агентства Синьхуа, причиной происшествия стали сильные ливни, прошедшие накануне, которые привели к наводнениям. Под ударом стихии оказались свыше 1,1 миллиона жителей провинции. Более 34,9 тысяч человек были переселены из затопленных районов. Специалисты оценивают экономический ущерб региону примерно в 3,13 миллиарда юаней (453,7 миллионов долларов в эквиваленте).



Фото: Синьхуа

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На юго-западе Китая (деревня Фуцюаньчжэнь, провинция Сычуань) сошел оползень. В результате без вести пропали как минимум девять человек. Об этом пишет ТАСС,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика