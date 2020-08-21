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Утечка газа на предприятии в Индии: пострадали 14 человек
Источник материала: ОНТ
В результате утечки аммиака на молокоперерабатывающем предприятии на юго-востоке Индии пострадали как минимум 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Молокоперерабатывающий комбинат расположен в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. Как сообщили в администрации, утечка произошла 20 августа примерно в пять часов вечера по местному времени. В результате 14 сотрудниц были госпитализированы, их состояние – стабильное.
О причинах пока ничего не сообщается. На месте происшествия проводится следствие.
Фото: Twitter
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В результате утечки аммиака на молокоперерабатывающем предприятии на юго-востоке Индии пострадали как минимум 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой...
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