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Утечка газа на предприятии в Индии: пострадали 14 человек

21.08.2020 13:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Утечка газа на предприятии в Индии: пострадали 14 человек

В результате утечки аммиака на молокоперерабатывающем предприятии на юго-востоке Индии пострадали как минимум 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times и сообщение местной администрации.


Молокоперерабатывающий комбинат расположен в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. Как сообщили в администрации, утечка произошла 20 августа примерно в пять часов вечера по местному времени. В результате 14 сотрудниц были госпитализированы, их состояние – стабильное.

О причинах пока ничего не сообщается. На месте происшествия проводится следствие.


 

Фото: Twitter

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В результате утечки аммиака на молокоперерабатывающем предприятии на юго-востоке Индии пострадали как минимум 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой...
 
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