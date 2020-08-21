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С МАЗа начали увольнять людей, участвующих в забастовке

21.08.2020 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские заводы начали бастовать еще на прошлой неделе. Судя по всему, самых активных участников стачечного движения уже начали увольнять: 9 работников МАЗа вчера получили распоряжения о расторжении их трудовых контрактов. 

На прошлой неделе МАЗ примкнул к протестам. В пятницу больше тысячи человек встретились с руководством и выдвинули знакомые всем требования. В понедельник столько же людей собралось у сердца завода — главного конвейера. Но дальше рабочий бунт пошел на спад: на очередную встречу пришло сначала 200 мазовцев, потом 100…

— Закрывали в цехах, запугивали… — рассказывает Семен Федотов.

С МАЗа начали увольнять людей, участвующих в забастовке
С МАЗа начали увольнять людей, участвующих в забастовке
Парень 5,5 месяцев был слесарем в цеху сборки автомобилей №4. Семен и еще 8 коллег с 14 августа объявили забастовку и перестали работать.

— Меньше чем за неделю нам всем удалось застопорить конвейер, прямо сейчас там стоят десятки не собранных до конца машин. Начальство уговаривает других поработать сверхурочно и в выходные дни, но никто не соглашается. 

Вчера всех бастующих уволили по ст. 53 Трудового кодекса РБ — за невыполнение трудовых обязанностей.

— По слухам, это было показательное увольнение самых активных.

С МАЗа начали увольнять людей, участвующих в забастовке

Получить комментарий у руководства предприятия пока не удалось. Он будет опубликован при первой возможности.

 
 
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Белорусские заводы начали бастовать еще на прошлой неделе. Судя по всему, самых активных участников стачечного движения уже начали увольнять: 9 работников МАЗа...
 
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