







Лукашенко провёл встречу с руководством правоохранительных органов и уверен, что они "не намерены отдавать свою страну".





interfax.by "Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать", - заявил Лукашенко работникам агрокомбината "Дзержинский", передает



Он также пообещал в ближайшее время нормализовать ситуацию в стране.





"Ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. (...) В Минске , еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", — цитирует Лукашенко Интерфакс



Лукашенко перед посещением агрокомбината "Дзержинский" встретился с руководителями правоохранительных структур.