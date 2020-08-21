The Guardian вышел с обложкой о силе белорусок во время протестов. Посмотрели, что внутри номера

Источник материала: Tut.by

На обложку свежего номера британского The Guardian Weekly редакторы поместили изображение женщины с цветком и заметили: лидеры протестного движения в Беларуси именно женщины. Но что о нашей стране написано внутри самого номера?

Рассказ о ситуации в Беларуси начинается с вопроса: «Огромное количество людей выразило свой гнев по поводу фальсификаций на последних выборах Александра Лукашенко. Неужели после 26 лет последний диктатор Европы близок к поражению?».

Делимся переводом самых интересных мест из маленьких текстов «Большой истории» британских репортеров.



Та самая обложка The Guardian Weekly за 21 августа

«Протесты развернулись с заметной скоростью»

Сперва, в открывающей рубрику статье, Уолкер замечает, что сложно поверить в происходящее, глядя на «огромные толпы» протестующих. «Это реально было в Беларуси? Как их страна изменилась так быстро?» — недоумевает журналист.

После чего объясняет свои эмоции: еще неделю назад на этом же месте ОМОН использовал резиновые пули и дубинки против людей, а также арестовал тысячи белорусов. Но наше настроение, по мнению Уолкера, трансформировалось из отчаяния в настойчивость, а затем — в эйфорию. Кульминацией стала самая большая демонстрация в истории страны 16 августа. Правда, в оценках количества людей британец более сдержан: если мы писали о «не менее 200 тысяч» протестующих, но The Guardian дает оценку в «более 100 тысяч».

Издание дает быстрый экскурс по всему произошедшему с 9 августа: в том числе упоминает речь Лукашенко о том, что загубить первого президента — это начало конца, и возможность того, что Россия вмешается в дела Беларуси.

Репортер отмечает, что в первую неделю после выборов протесты развернулись с «заметной скоростью»: от небольшой политически активной группы людей в движение вовлеклись и учителя, и доктора, и работники предприятий, объявившие забастовки. Не обошли вниманием и Игоря Лещеню — «первого дипломата, который поддержал протестующих».

Наконец Уолкер пишет об акции 16 августа: «Оппозиционный политик Мария Колесникова призвала силовиков, дипломатов и работников госТВ присоединиться к протестам.

„Победите свой страх, как это сделали все мы. Мы все боялись, но поборолись с нашим страхом. Присоединяйтесь к нам — и мы вас поддержим“. Колесникова — единственная женщина, которая осталась в стране, из трех ведущих кампанию».

При этом журналист подчеркивает: несмотря на то, что Колесникова пришла 16 августа с заявлением, протесты были, по сути, организованы без лидера. По большей части — самими людьми через Telegram-каналы.



Разворот The Guardian Weekly. Крупным шрифтом внизу слева написано: «Кулаки ярости»

Журналист не обходит стороной и провластный митинг, который Лукашенко провел у Дома правительства тоже 16 августа. Описывая его, Уолкер тоже сделал акцент на женщинах. Британец описал мероприятие так: «Там была неподдельная поддержка президента. Группа женщин среднего возраста кричала, что протестующие — фашисты и должны быть раздавлены, пока сотни сотрудников службы безопасности в штатском и в наушников бродили среди толпы».

По мнению репортера, Лукашенко сбавил обороты насилия, поэтому протестующие стали более решительными. Хотя, как пишет Уолкер, «небольшой аппетит к насилию остался», потому что ясно: они понимают, что время для диалога упущено, и участники акций вряд ли будут удовлетворены еще чем-то, кроме новых выборов. Вводная часть заканчивается словами 32-летнего программиста Евгения (фамилия не указана):

— Я всегда знал, в какой стране я живу. Но не думал, что власти смогут сделать что-то настолько ужасное, а люди — что-то такое вдохновляющее. Я даже не могу вспомнить время без Лукашенко. Эти усы «смотрели» на меня всю жизнь, и теперь мне уже хватит. Нам всем уже хватит. Нам нужны новые выборы.

Так где про женщин-то?

Дальше! В рубрике «Большая история» три небольшие статьи, и вторая как раз посвящена женским протестам. Заголовок такой: «Вооруженные цветами женщины возглавляют растущее объединение недовольных».



Разворот The Guardian Weekly

Уолкер рассказывает: первая женская цепочка из «нескольких сотен смелых», держащих цветы и одетых в белое, вышла в среду, 12 августа. Репортер отмечает, что это был сильный ответ на ужасное насилие, затронувшее тысячи белорусов. А уже к следующему дню колонны женщин, размахивающих цветами, были повсюду: «Улицы в центре Минска улыбались, смеялись и решительно просили политических перемен».

Издание приводит цитату 31-летней Татьяны (фамилия также не указана), которая работает официанткой. В руках у женщины, как пишет журналист, был белый флаг — как требование остановить насилие:

— Мы все здесь, чтобы показать солидарность с мужчинами, которых избивали и оскорбляли.

Шон Уолкер отмечает, что спрос на перемены снова усиливается — теперь Лукашенко цепляется за власть, бросая вызов постоянно расширяющейся группе его противников. Но с самого начала, добавляет репортер, это было «восстание», вдохновленное и возглавляемое женщинами.

Далее британец поясняет для своих читателей все то, что мы уже давно знаем: основные мужчины-конкуренты сошли с дистанции по понятным причинам, а в игру включилась Светлана Тихановская. Уолкер делает акцент на том, что Лукашенко даже смеялся над ней: мол, пусть лучше готовит обеды для своих детей. Но журналист добавляет: это заставило людей восхищаться ее решимостью еще больше.



Светлана Тихановская на избирательном участке 9 августа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

The Guardian цитирует Колесникову: «Мы втроем (Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. — Прим. LADY.TUT.BY) были способны взять ответственность за то, что происходит, и за будущее Беларуси. Запад не поможет, Россия не поможет, только мы можем помочь сами себе. Наши женские лица дали сигнал женщинам — и мужчинам тоже — что каждый должен взять ответственность на себя».

Власти, как пишет Уолкер, отреагировали на протесты самым вопиющим насилием в истории современной Европы. «Иммунитета не было ни у кого. Ни у 47-летнего мужчины, который шел домой к своей жене. Ни у 51-летнего журналиста в Гродно, который размахивал своей аккредитацией, но все равно получил в лицо, лишился зубов (и все равно был задержан и оштрафован)».

Окрестина же британский репортер и вовсе назвал «центром террора». После того, как оттуда начали выходить люди и стали появляться статьи и видео об их состоянии, «настроение снова поменялось». Журналист уверен: в тот момент вся страна оценила масштабность насилия.

Уолкер упоминает некую 28-летнюю Марию, которая, по ее словам, вообще не интересовалась политикой до 2020 года. Но она вышла на демонстрацию с цветами и признается: была заряжена политической кампанией Тихановской. К насильственному ответу Лукашенко девушка относится с отвращением:

— Когда я смотрю на его лицо, даже не могу описать свои чувства. Это что-то большее, чем ненависть, это какая-то чернота внутри меня, о которой я раньше даже не подозревала.



Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

The Guardian подмечает, что шок сменился катарсисом, а Минск в итоге стал похож на карнавал: большие группы женщин маршируют по городу, машины сигналят, создавая постоянный фоновый шум. «ОМОН отступил, а власти начали запоздалую стратегию половинчатого примирения».

Заканчивается «женская» часть зарисовкой с Пушкинской, где репортер увидел парня на скутере. Он раздавал цветы женщинам, которые собрались у мемориала погибшему здесь 10 августа Тарайковскому, и говорил: «Спасибо, замечательные женщины Беларуси!»

На «десерт» — ситуация с Россией. Как британцы объясняют, к чему она на наших выборах

Эта часть блока о Беларуси написана уже другим журналистом — Эндрю Ротом, который находится в Москве. Он утверждает, что «изолированный от Запада и осажденный массовыми протестами Лукашенко» несколько раз звонил Путину, чтобы попросить помощи в спасении его 26-летнего режима.

Репортер пересказывает слова Лукашенко о том, что если пойти на поводу Литвы, Латвии, Польши, Украины и провести новые выборы, то белорусы погибнут как государство, как народ и как нация. Но Рот считает, что Москва в ближайшее время никак не вмешается в дела Минска, потому что будет наблюдать, «выживет» ли режим Лукашенко в ближайшие недели или даже дни.



Фото: Reuters

Также The Guardian взял комментарий у эксперта по вопросам внешней политики России Дмитрия Суслова. Тот заявил: «Очевидно, что эра Лукашенко закончилась, и, я думаю, что это очевидно каждому в Москве, в том числе и в Кремле». И добавил: даже если он сможет как-то пережить этот кризис, то модель его президентства — точно нет.

Кроме этого, Эндрю Рот отметил, что аналитики не склоняются к варианту вмешательства и интервенции России. Хотя бы потому что протест против Лукашенко может перерасти и в протест против Путина тоже. Дмитрий Суслов солидарен: «У России нет варианта повлиять на внутренние дела Беларуси мирно. Поэтому Лукашенко должен сделать это самостоятельно». В свою очередь, экс-посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис прокомментировал: «Путин удивлен, возможно, не меньше чем Лукашенко, всему произошедшему».