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Посмотрите, какие флешмобы с проекциями устраивают в Минске
Источник материала: Tut.by
Еще до выборов в Беларуси началась «охота» за бело-красно-белыми флагами: власти даже
В Новой Боровой было два участка для голосования, и на обоих абсолютное большинство голосов
Это не останавливает жителей микрорайона от дальнейшего выражения своей позиции. В последнюю неделю здесь иногда транслировали БЧБ-флаг прямо во двор из квартир.
Кто-то использовал чистую светлую стену одного из корпусов БНТУ на улице Хмельницкого.
После появления этого фото в Telegram, многие стали писать: «БНТУ с нами». Но на самом деле руководство университета не имеет отношения к этому флешмобу.
Яркая проекция высотой около шести этажей появилась в спальном микрорайоне Брилевичи 13 августа.
Но больше всего проекциями проникся автор телеграм-канала zły pan. 19 августа там появился ролик с видеорядом на песню Цоя «Перемен» — его показали на стене соседнего дома.
На той же стене (и рядом с ней) также появлялись бело-красно-белые флаги и и проекция в поддержку бастующих на МТЗ.
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