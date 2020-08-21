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Blue Origin создала полномасштабный макет лунного модуля для тестов NASA (видео)
Источник материала: Onliner
Компания Blue Origin
Модуль высотой более 12 метров оснащен авионикой, ПО, системой жизнеобеспечения и другого оборудования, которое будет на настоящем аппарате. NASA займется тестами модуля и по результатам испытания составит отчет для Blue Origin: возможно, некоторые компоненты потребуется улучшить.
Создается модуль в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Blue Origin стала одной из трех компаний (наряду с Dynetics и SpaceX), которая заключила с NASA контракт на разработку модуля, способного доставить человека на Луну. Полет с людьми планируется в 2024 году.
рефлектор Ньютона, диаметр: 130 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/6.9, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 400 мм, относительное отверстие: 1/5.7, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/20 мм
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Компания Blue Origin передала NASA полноразмерный макет лунного модуля. Он понадобится для проведения испытаний и подготовки астронавтов.Читать далее…
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