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Blue Origin создала полномасштабный макет лунного модуля для тестов NASA (видео)

21.08.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Blue Origin передала NASA полноразмерный макет лунного модуля. Он понадобится для проведения испытаний и подготовки астронавтов.

Модуль высотой более 12 метров оснащен авионикой, ПО, системой жизнеобеспечения и другого оборудования, которое будет на настоящем аппарате. NASA займется тестами модуля и по результатам испытания составит отчет для Blue Origin: возможно, некоторые компоненты потребуется улучшить.

Создается модуль в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Blue Origin стала одной из трех компаний (наряду с Dynetics и SpaceX), которая заключила с NASA контракт на разработку модуля, способного доставить человека на Луну. Полет с людьми планируется в 2024 году.

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Компания Blue Origin передала NASA полноразмерный макет лунного модуля. Он понадобится для проведения испытаний и подготовки астронавтов.Читать далее…
 
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