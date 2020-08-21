Некорректная реклама на YouTube: что можно, что нельзя и как с этим бороться

Источник материала: Tut.by

В последнее время в редакцию TUT.BY часто поступают сообщения о странной рекламе на YouTube — вроде ролика под названием «Что хочет сделать с мирной Беларусью Тихановская?», где под зловещую музыку демонстрируют кадры уличных беспорядков (правда, некоторые кадры очень похожи на фото с протестов в Испании в октябре 2019 года). 42.TUT.BY спросил инженера Google, как YouTube определяет, является ли контент приемлемым, и что делать, если тебе не нравится тот или иной ролик.



Фото: pixabay.com

Татьяна — уроженка Беларуси, но сейчас живет и работает в качестве инженера Google в Цюрихе. Она рассказала, что существуют определенные правила, в рамках которых могут оперировать пользователи. Так, YouTube блокирует те или иные ролики на основании автоматической модерации и реакции на репорты (сообщения о неприемлемом содержании) от самих пользователей.

— Контекст поймать алгоритмами очень сложно (легко «выкосить», например, порно). Соответственно, без репортов пользователей это практически невозможно, — пояснила она. — Можно ли продвигать в качестве рекламы видео негативного характера? Нет, нельзя. У рекламы строгие правила . Запрещается, например, насилие в роликах, шокирующий контент, ролики с целью унижения/разжигания вражды и так далее.

Политический контент тоже имеет очень сильные ограничения и обязан быть привязан к выборной компании, соблюдать законодательство страны, а также оплачен партией которая рекламирует себя (вот здесь можно прочитать про « запрещенный контент » и про « политический контент »).

Если вы хотите, чтобы то или иное видео удалили, нужно «репортить» рекламу как Inappropriate content («Неприемлемый контент»). Для этого следует нажать на кнопку «реклама"/"ads» и выбрать «пожаловаться"/"Report», и в причины подробно вписать, почему она некорректна (насилие, разжигание национальной вражды, дискриминация по политическим взглядам, клевета, некорректная политическая реклама и так далее). Кроме того, заполняя поле «причина», пожалуйста, ссылайтесь на правила (вот ссылка ), тогда тем, кто обрабатывает жалобы, будет проще понять суть проблемы и вынести вердикт.

Стоит отметить, что в Google работает довольно много белорусов, и сейчас они, по словам собеседницы, стараются расширить осведомленность коллег о событиях, происходящих в нашей стране, а также ищут способы помочь в рамках законодательства и политики компании.

Политика Google запрещает комментировать или вмешиваться в политические вопросы. Однако компания поддерживает защиту прав человека, например Human Rights Foundation, в которой создана программа помощи Беларуси .