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Мэр Минска: «Участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома призвал жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом, по информации столичной мэрии, обращений на проведение таких мероприятий в городе в последние дни не поступало.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Эти вопросы, конечно, все фиксируются. Так или иначе будут предъявляться претензии в первую очередь к организаторам таких мероприятий. Обратите внимание на этот факт. Убедите своих близких для того, чтобы минимизировать всяческие последствия, которые возможны в рамках различных провокаций. Да и большое скопление людей – это всегда опасность. Надо беречь здоровье и свои жизни.
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Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома призвал жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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