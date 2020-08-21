Лукашенко признал: на БТ приехали работать россияне

Политик рассказал, что попросил российскую сторону выделить две-три группы журналистов. Одну группу он готов взять в свой пул.





Это 6 или 9 человек "с самого продвинутого телевидения".





Об ушедших с госТВ Лукашенко сказал, что они «выскочили на улицы и начали митинговать». Многих из них политик, по его выражению, «на руках носил».





Лукашенко считает, что людей не нужно удерживать в коллективах, иначе они будут «кукиш в кармане носить».





Он добавил, что готов вместо бастующих пригласить на «Беларуськалий» шахтеров из Украины.





Лихо звучит, но украинские шахтеры забастуют гораздо быстрее, чем белорусские.