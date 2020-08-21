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Лукашенко признал: на БТ приехали работать россияне
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко публично признал, что в Беларусь взамен уволившихся сотрудников гостелевидения были приглашены российские специалисты. По его словам, в России работает около 60 тыс. белорусских гастарбайтеров «на разных должностях, даже в политике».
Политик рассказал, что попросил российскую сторону выделить две-три группы журналистов. Одну группу он готов взять в свой пул.
Это 6 или 9 человек "с самого продвинутого телевидения".
Об ушедших с госТВ Лукашенко сказал, что они «выскочили на улицы и начали митинговать». Многих из них политик, по его выражению, «на руках носил».
Лукашенко считает, что людей не нужно удерживать в коллективах, иначе они будут «кукиш в кармане носить».
Он добавил, что готов вместо бастующих пригласить на «Беларуськалий» шахтеров из Украины.
Лихо звучит, но украинские шахтеры забастуют гораздо быстрее, чем белорусские.
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Александр Лукашенко публично признал, что в Беларусь взамен уволившихся сотрудников гостелевидения были приглашены российские специалисты. По его словам, в...
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