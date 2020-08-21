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В Светлогорске за три дня два трупа

21.08.2020 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 21 августа на набережной в Светлогорске обнаружено тело мертвого мужчины. Это уже второй случай за неделю.

Около семи часов утра 21 августа в Светлогорске на набережной Березины прохожие увидели лежащего на земле мужчину. Вызвали «скорую помощь». Медработники, убедившись, что мужчина мёртв, сообщили в милицию. 

Пока известно, что это житель Светлогорска, 1989 года рождения, видимых признаков насильственной смерти нет. Специалисты устанавливают её причину.

19 августа в Октябрьском микрорайоне города также был найден мёртвый мужчина. Как сообщили в РОСК, после проверки установлено, что причина гибели – убийство. Подозреваемый установлен и задержан. 

Он объяснил произошедшее «личными неприязненными отношениями, возникшими на фоне ссоры в состоянии алкогольного опьянения». 

По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 139 УК РБ.
 
 
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Утром 21 августа на набережной в Светлогорске обнаружено тело мертвого мужчины. Это уже второй случай за неделю.
 
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