В Светлогорске за три дня два трупа

Около семи часов утра 21 августа в Светлогорске на набережной Березины прохожие увидели лежащего на земле мужчину. Вызвали «скорую помощь». Медработники, убедившись, что мужчина мёртв, сообщили в милицию.





Пока известно, что это житель Светлогорска, 1989 года рождения, видимых признаков насильственной смерти нет. Специалисты устанавливают её причину.





19 августа в Октябрьском микрорайоне города также был найден мёртвый мужчина. Как сообщили в РОСК, после проверки установлено, что причина гибели – убийство. Подозреваемый установлен и задержан.





Он объяснил произошедшее «личными неприязненными отношениями, возникшими на фоне ссоры в состоянии алкогольного опьянения».





По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 139 УК РБ.