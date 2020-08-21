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Авария в Рогачёвском районе. Пассажира LADA из машины доставали спасатели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Рогачёвском районе произошла авария с участием двух автомобилей.
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Сотрудники МЧС деблокировали мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водителей автомобилей доставили в больницу, не дожидаясь приезда спасателей.
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Новости Беларуси. В Рогачёвском районе произошла авария с участием двух автомобилей. Как сообщили в МЧС Беларуси, информация о лобовом столкновении Mazda и LADA возле...
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